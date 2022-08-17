Российское посольство направило Армении ноту из-за обвинений в причастности к взрыву в Ереване

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с. г. на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения», — говорится в заявлении.

Посольство назвало подобную дезинформацию провокацией, нацеленной на подрыв союзнических отношений двух стран, пишет RT. В диппредставительстве ожидают, что власти Армении предпримут шаги, «направленные на пресечение подобных недружественных проявлений».

Взрыв и пожар произошли в ТЦ в Ереване 14 августа. По данным местных властей, на объекте взорвался склад пиротехники. В результате погибли 16 человек, 62 получили ранения. Власти Армении объявили двухдневный траур, отмечает телеканал «360».

