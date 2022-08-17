Концентрация серы и азота после взрыва в Ереване превысила нормы

В Ереване концентрация диоксида серы и азота в воздухе возле места взрыва в торговом центре «Сурмалу» превышает допустимые нормы в несколько раз, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга страны.

Число жертв взрыва в Ереване увеличилось до 10 человек

Так, концентрация диоксида серы превысила предельно допустимую норму в 4,6 раза, а концентрация диоксида азота – в 2,6 раза. Кроме того, в воздухе обнаружена концентрация пыли, превышающая норму в 1,4 раза.

Напомним, 14 августа в городе произошел взрыв в ТЦ. Жертвами происшествия стали 16 человек.

В Армении со среды объявляется двухдневный траур по жертвам взрыва и пожара. В мэрии столицы Армении ранее уточняли, что в «Сурмалу» взорвался склад пиротехники.

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ФОТО: РИА Новоссти / Асатур Есаянц
ТЕГИ:ВзрывЕреван
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