Концентрация серы и азота после взрыва в Ереване превысила нормы
В Ереване концентрация диоксида серы и азота в воздухе возле места взрыва в торговом центре «Сурмалу» превышает допустимые нормы в несколько раз, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга страны.
Так, концентрация диоксида серы превысила предельно допустимую норму в 4,6 раза, а концентрация диоксида азота – в 2,6 раза. Кроме того, в воздухе обнаружена концентрация пыли, превышающая норму в 1,4 раза.
Напомним, 14 августа в городе произошел взрыв в ТЦ. Жертвами происшествия стали 16 человек.
В Армении со среды объявляется двухдневный траур по жертвам взрыва и пожара. В мэрии столицы Армении ранее уточняли, что в «Сурмалу» взорвался склад пиротехники.
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