Российское посольство напомнило американцам о подвиге Советского Союза
Пресс-секретарь посольства РФ в США рассказал читателям американской газеты The Washington Times, почему не стоит забывать о героизме СССР.
С приближением 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, в американских СМИ запустился новый виток русофобской кампании, пишет пресс-секретарь российского посольства в США Николай Лахонин в своей статье для газеты The Washington Times.
«Цель [этой кампании] состоит в том, чтобы в равной степени разделить вину за глобальную катастрофу между гитлеровской Германией и Советским Союзом, одновременно бросая тень на современную Россию», — цитирует спецкор НСН г-на Лахонина.
Пресс-секретарь российского диппредствительства, в частности, выделяет два материала в той же газете, для которой он написал свою статью – The Washington Times. По его словам, авторы этих статей чуть ли не обвинили Москву в «союзничестве» с нацистской Германией в довоенные времена, а также попытались преуменьшить решающую роль Советского Союза в победе на фашистами. С помощью истории, Николай Лахонин опровергает оба тезиса предыдущих статей.
Ранее издание The Washington Times опубликовало статью президента Американского совета по внешней политике Херманна Першнера, которая посвящена 80-летию со дня нападения нацистской Германии на Польшу и началу Второй мировой войны. В материале речь идет об опасности российского взгляда на устройство мира накануне годовщины. По словам автора, Россия мифологизирует положение дел вокруг войны. Першнер в своей статье заявил о важности не позволить Москве «оправдать свою причастность к созданию и союзу с военной машиной Третьего рейха».
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