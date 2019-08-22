Российское посольство напомнило американцам о подвиге Советского Союза

Пресс-секретарь российского диппредствительства, в частности, выделяет два материала в той же газете, для которой он написал свою статью – The Washington Times. По его словам, авторы этих статей чуть ли не обвинили Москву в «союзничестве» с нацистской Германией в довоенные времена, а также попытались преуменьшить решающую роль Советского Союза в победе на фашистами. С помощью истории, Николай Лахонин опровергает оба тезиса предыдущих статей.

Ранее издание The Washington Times опубликовало статью президента Американского совета по внешней политике Херманна Першнера, которая посвящена 80-летию со дня нападения нацистской Германии на Польшу и началу Второй мировой войны. В материале речь идет об опасности российского взгляда на устройство мира накануне годовщины. По словам автора, Россия мифологизирует положение дел вокруг войны. Першнер в своей статье заявил о важности не позволить Москве «оправдать свою причастность к созданию и союзу с военной машиной Третьего рейха».

