Российское посольство: действия властей США повышают ядерные риски в мире

Там считают, что Белый дом продолжает действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран. Это в свою очередь способствует повышению ядерных рисков. Так в дипмиссии отреагировали на заявление американских властей о том, что шаги Москвы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.

Дипломаты РФ посоветовали властям США обратить внимание на собственную политику в ядерной в сфере, вместо того, чтобы необоснованно обвинять других.

Напомним, более пяти миллиардов людей во всем мире могут стать жертвами полномасштабной ядерной войны между Россией и США. Произойдет выброс в атмосферу более 165 миллионов тонн сажи, вызвав «ядерную зиму» на Земле.

