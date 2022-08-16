Российское посольство: действия властей США повышают ядерные риски в мире

Действия властей Соединенных Штатов способствуют повышению ядерных рисков в мире, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

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Там считают, что Белый дом продолжает действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран. Это в свою очередь способствует повышению ядерных рисков. Так в дипмиссии отреагировали на заявление американских властей о том, что шаги Москвы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.

Дипломаты РФ посоветовали властям США обратить внимание на собственную политику в ядерной в сфере, вместо того, чтобы необоснованно обвинять других.

Напомним, более пяти миллиардов людей во всем мире могут стать жертвами полномасштабной ядерной войны между Россией и США. Произойдет выброс в атмосферу более 165 миллионов тонн сажи, вызвав «ядерную зиму» на Земле.

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ФОТО: flickr.com // Alexey T
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьЯдерный УдарСША
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