Российский велоблогер Владимир Косаров освобожден в Мексике

В Мексике был освобожден российский велопутешественник и блогер Владимир Косаров, сообщает РБК со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в стране Якова Федорова.

Федоров уточнил, что информацию о похищении посольство получило от подписчиков блогера. Косаров, по его словам, не пострадал в результате инцидента: его не били и не грабили.