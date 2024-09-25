Российский велоблогер Владимир Косаров освобожден в Мексике

В Мексике был освобожден российский велопутешественник и блогер Владимир Косаров, сообщает РБК со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в стране Якова Федорова.

Федоров уточнил, что информацию о похищении посольство получило от подписчиков блогера. Косаров, по его словам, не пострадал в результате инцидента: его не били и не грабили.

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Однако дипломат отметил, что путешественник въехал в Мексику из Гватемалы нелегально и планирует также незаконно пересечь границу США.

Федоров предупредил о повышенной криминальной опасности в регионах, где Косаров путешествует, из-за деятельности наркокартелей, и напомнил о возможных последствиях за подобные действия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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