Российский посол назвал сроки запуска производства «Спутника V» в Египте
Запуск производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте запланирован на осень. Об этом говорится в статье посла РФ в Каире Георгия Борисенко «О российско-египетских отношениях».
«Осенью ожидается запуск производства данного высокоэффективного средства в самом Каире путем предоставления необходимой технологии», — цитирует материал РИА Новости.
Борисенко напомнил, что в Египет ранее были доставлены несколько партий «Спутника V». В частности, министерства обороны, военной промышленности, по делам молодежи и спорта получили препарат безвозмездно для вакцинации военнослужащих и спортсменов.
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