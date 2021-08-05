Российский посол назвал сроки запуска производства «Спутника V» в Египте

Запуск производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте запланирован на осень. Об этом говорится в статье посла РФ в Каире Георгия Борисенко «О российско-египетских отношениях».

«Осенью ожидается запуск производства данного высокоэффективного средства в самом Каире путем предоставления необходимой технологии», — цитирует материал РИА Новости.

Борисенко напомнил, что в Египет ранее были доставлены несколько партий «Спутника V». В частности, министерства обороны, военной промышленности, по делам молодежи и спорта получили препарат безвозмездно для вакцинации военнослужащих и спортсменов.

