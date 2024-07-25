Российский паспорт вошел в ТОП-50 самых сильных в мире

Согласно обновлённому списку самых сильных и желанных паспортов мира, главный документ Сингапура позволяет гражданам посетить без визы 195 стран.

Второе место в рейтинге заняли сразу пять стран: Франция, Германия, Италия, Япония и Испания. Граждане этих государства могут посетить без визы 192 страны.

Российский паспорт, который в 2023 году занял 51-е место, в 2024-м улучшил свои позиции. Главный документ россиян, позволяющий им посещать без виз 116 стран, оказался на 45-й строчке.

Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд заявил, что власти африканского государства прорабатывают отмену виз для граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

