Российский миротворческий контингент приступил к выполнению задач в Казахстане
Российские подразделения приступили к выполнению задач в Казахстане в рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Минобороны.
Кроме того, миротворцы обеспечивают прием основных сил контингента.
«Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях», — приводит заявление Минобороны ТАСС.
В республику направят подразделения Воздушно-десантных войск, штатную технику и вооружение, пишут Известия.
Ранее в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, в ряде городов они переросли в стычки населения с силовиками и массовые беспорядки. На фоне митингов президент республики Касым-Жомарт Токаев запросил у ОДКБ военную помощь для преодоления «террористической угрозы», отмечает Ura.ru.
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