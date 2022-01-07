Российский миротворческий контингент приступил к выполнению задач в Казахстане

Кроме того, миротворцы обеспечивают прием основных сил контингента.

«Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях», — приводит заявление Минобороны ТАСС.

В республику направят подразделения Воздушно-десантных войск, штатную технику и вооружение, пишут Известия.

Ранее в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, в ряде городов они переросли в стычки населения с силовиками и массовые беспорядки. На фоне митингов президент республики Касым-Жомарт Токаев запросил у ОДКБ военную помощь для преодоления «террористической угрозы», отмечает Ura.ru.

