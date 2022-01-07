Российский миротворческий контингент приступил к выполнению задач в Казахстане

Российские подразделения приступили к выполнению задач в Казахстане в рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Минобороны.

Миротворцы ОДКБ могут применять оружие при нападении преступников

Кроме того, миротворцы обеспечивают прием основных сил контингента.

«Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях», — приводит заявление Минобороны ТАСС.

В республику направят подразделения Воздушно-десантных войск, штатную технику и вооружение, пишут Известия.

Ранее в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, в ряде городов они переросли в стычки населения с силовиками и массовые беспорядки. На фоне митингов президент республики Касым-Жомарт Токаев запросил у ОДКБ военную помощь для преодоления «террористической угрозы», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОДКБМиротворцыКазахстан
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