Миротворцы ОДКБ могут применять оружие при нападении преступников

Генсек ОДКБ также подчеркнул, что главной целью присутствия организации в Казахстане является не разгон протестующих, а поддержка республики в непростой период.

Зась отметил, что группы миротворцев будут размещены в тех городах Казахстана, где будет больше всего необходима их помощь.

Ранее Зась заявил, что общая численность миротворцев, которые прибудут для помощи в Казахстан, составит около 2,5 тыс. человек. При необходимости число военных может быть увеличено.

