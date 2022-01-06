Миротворцы ОДКБ могут применять оружие при нападении преступников

Миротворческие силы ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) имеют право применять оружие в случае нападения банд. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в беседе с РИА Новости.

Зась объяснил, что коллективные миротворческие силы могу применять оружие в случае нападения вооруженных преступников на охраняемый объект.

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Генсек ОДКБ также подчеркнул, что главной целью присутствия организации в Казахстане является не разгон протестующих, а поддержка республики в непростой период.

Зась отметил, что группы миротворцев будут размещены в тех городах Казахстана, где будет больше всего необходима их помощь.

Ранее Зась заявил, что общая численность миротворцев, которые прибудут для помощи в Казахстан, составит около 2,5 тыс. человек. При необходимости число военных может быть увеличено.

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ФОТО: Flickr/upyernoz
ТЕГИ:ОДКБКазахстан
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