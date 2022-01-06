Миротворцы ОДКБ могут применять оружие при нападении преступников
Миротворческие силы ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) имеют право применять оружие в случае нападения банд. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в беседе с РИА Новости.
Зась объяснил, что коллективные миротворческие силы могу применять оружие в случае нападения вооруженных преступников на охраняемый объект.
Генсек ОДКБ также подчеркнул, что главной целью присутствия организации в Казахстане является не разгон протестующих, а поддержка республики в непростой период.
Зась отметил, что группы миротворцев будут размещены в тех городах Казахстана, где будет больше всего необходима их помощь.
Ранее Зась заявил, что общая численность миротворцев, которые прибудут для помощи в Казахстан, составит около 2,5 тыс. человек. При необходимости число военных может быть увеличено.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 316 / сут.
Умерли
314 тыс.+802 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 949 / сут.
- Госдеп США против введения новых санкций по «Северному потоку — 2»
- Генпрокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков может грозить пожизненный срок
- Миротворцы ОДКБ могут применять оружие при нападении преступников
- США не уверены в законности запроса Казахстана на введение войск ОДКБ
- Козак заявил о приверженности Германии и Франции Минским соглашениям
- Власти Армении разрешили миротворцам отправиться в Казахстан
- В МИД открыли «горячую линию» для россиян в Казахстане
- Продавцов газа в Казахстане уличили в ценовом сговоре
- МВД Казахстана сообщило о взятии контроля над зданиями госорганов в Алма-Ате
- В ООН назвали главную миссию ОДКБ в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru