Российский истребитель перехватил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем

МиГ-31 успешно вернулся на базу после разворота норвежского самолета от воздушной границы РФ.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что полет российского истребителя проведен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и нарушение российской границы самолетом ВВС Норвегии не допущено.

Напомним, 3 сентября МиГ-31 произвел перехват самолетов Великобритании и США над Баренцевым морем. Также российские истребители поднимались навстречу норвежским самолётам 17 июля, 4 августа, 25 и 26 августа, а также 1 сентября.

