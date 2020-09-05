Российский истребитель перехватил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 был поднят на перехват самолета ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом информирует Национальный центр управления обороной РФ 5 сентября, в субботу.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии», - цитирует сообщение РИА Новости.

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МиГ-31 успешно вернулся на базу после разворота норвежского самолета от воздушной границы РФ.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что полет российского истребителя проведен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и нарушение российской границы самолетом ВВС Норвегии не допущено.

Напомним, 3 сентября МиГ-31 произвел перехват самолетов Великобритании и США над Баренцевым морем. Также российские истребители поднимались навстречу норвежским самолётам 17 июля, 4 августа, 25 и 26 августа, а также 1 сентября.

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ФОТО: Скриншот с видео//Fighterbomber
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