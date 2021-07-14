Российский МИД сообщил, когда возобновят работу генконсульства в Мазари-Шарифе
Москва будет готова возобновить работу генконсульства в Мазари-Шарифе в Афганистане, когда будут твердые гарантии безопасности для дипломатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.
По его словам, генконсульство всегда базировалось в городе Хайратон на границе с Узбекистаном, а в Мазари-Шарифе арендовался офис, куда российские дипломаты приезжали, чтобы оказывать консульские услуги.
Кабулов отметил, что рядом с территорией генерального консульства находится местное управление национальной безопасности, которое может стать объектом атаки талибов.
В настоящее время генконсульство России в Мазари-Шарифе закрыто «до прояснения ситуации».
«Эвакуация дипломатов из любой страны, на территории которой происходит военный конфликт, – это норма. Вопрос – о чем велись переговоры, и какие могут быть достигнуты договоренности…», - заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
По его словам, в переговорах с террористами нет ничего необычного, и этим гласно или негласно занимаются все ведущие мировые державы.
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