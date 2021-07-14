Российский МИД сообщил, когда возобновят работу генконсульства в Мазари-Шарифе

По его словам, генконсульство всегда базировалось в городе Хайратон на границе с Узбекистаном, а в Мазари-Шарифе арендовался офис, куда российские дипломаты приезжали, чтобы оказывать консульские услуги.

Кабулов отметил, что рядом с территорией генерального консульства находится местное управление национальной безопасности, которое может стать объектом атаки талибов.

В настоящее время генконсульство России в Мазари-Шарифе закрыто «до прояснения ситуации».

«Эвакуация дипломатов из любой страны, на территории которой происходит военный конфликт, – это норма. Вопрос – о чем велись переговоры, и какие могут быть достигнуты договоренности…», - заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

По его словам, в переговорах с террористами нет ничего необычного, и этим гласно или негласно занимаются все ведущие мировые державы.





