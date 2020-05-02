Российских военных не пустили в Боснию для дезинфекции Мостара
Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказался выдать разрешение российским военным специалистам въехать на территорию республики. Их ранее пригласили власти данного государства для проведения дезинфекции города Мостар.
Российское посольство запрашивало разрешение на въезд 24 членов медицинской команды и пяти специалистов войска радиационной, химической и биологической защиты. Помочь их в дезинфекции Мостара ране попросил председатель Президиума БиГ Драган Чович. Однако министр безопасности не дал на это добро и переправил запрос в Президиум БиГ.
Ранее российское министерство обороны сообщило, что часть военных специалистов, которые помогают бороться с распространением коронавируса в Сербии, будут переведены в соседнюю Боснию и Герцеговину. Колонна должна была совершить марш накануне.
Босния и Герцеговина разделена на две части федерации - энтитета - Республику Сербскую и Федерацию Босния и Герцеговина. Российские военные уже оказывали помощь властям Республики Сербской в борьбе с эпидемией в апреле.
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