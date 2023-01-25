Российские войска уничтожили командный пункт 128-й украинской бригады на Запорожском направлении

Российские военнослужащие уничтожили 128-й командный пункт подразделения украинской армии в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала НТС.

По словам собеседника телеканала, ключевые бои на Запорожском направлении ведутся по линии Каменское — Гуляйполе — Орехов. Здесь российские войска благодаря локальному наступлению получили стратегическое превосходство, добавил он.

Также Рогов отметил, что ВСУ сосредоточили до 40 тысяч военных на Запорожском направлении и готовятся к контрнаступлению. Он указал, что российские подразделения достаточно сильны для продвижения, но торопиться не станут.

Ранее Рогов заявил, что украинская армия готовила атаки в направлении городов Мелитополя и Бердянска, однако российские военные пошли на упреждающий удар. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

