Российские войска уничтожили командный пункт 128-й украинской бригады на Запорожском направлении
Российские военнослужащие уничтожили 128-й командный пункт подразделения украинской армии в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала НТС.
По словам собеседника телеканала, ключевые бои на Запорожском направлении ведутся по линии Каменское — Гуляйполе — Орехов. Здесь российские войска благодаря локальному наступлению получили стратегическое превосходство, добавил он.
Также Рогов отметил, что ВСУ сосредоточили до 40 тысяч военных на Запорожском направлении и готовятся к контрнаступлению. Он указал, что российские подразделения достаточно сильны для продвижения, но торопиться не станут.
Ранее Рогов заявил, что украинская армия готовила атаки в направлении городов Мелитополя и Бердянска, однако российские военные пошли на упреждающий удар. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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