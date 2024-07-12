Российские военные заявили об опасном маневре MQ-9 Reaper рядом с Су-35 в Сирии
Беспилотник MQ-9 Reaper американской коалиции в Сирии опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Игнасюк.
По его словам, инцидент произшел над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс. Игнасюк уточнил, что пилот российского самолета смог избежать столкновения, предприняв своевременные меры.
Помимо этого, за последние сутки в районе Эт-Танф, где размещаются силы коалиции, зафиксировано 12 случаев нарушений авиационных договоренностей: двумя истребителями F-15, двумя истребителями Rafale, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10.
Подобные инциденты происходят в Сирии регулярно. Так, 26 июня был аналогичный случай в районе Эс-Сухне. Центр по примирению враждующих сторон отмечает, что подобные маневры коалиции могут привести к опасным авиационным инцидентам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки
- Российские военные заявили об опасном маневре MQ-9 Reaper рядом с Су-35 в Сирии
- Глава Росавиации Ядров заявил, что упавший SSJ-100 осуществлял плановый перелет
- СМИ: Президент Финляндии может подписать закон о выдворении беженцев 16 июля
- Суд в Москве отправил бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа в СИЗО
- Суд арестовал фигуранта по делу зампредов правительства Ивановской области
- Эрдоган сообщил о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки
- Финляндия готова открыть границы с Россией при изменении ситуации в безопасности
- Бывший первый вице-президент «Ростелекома» станет гендиректором «Вымпелкома»
- Богатейшая женщина Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru