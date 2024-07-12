Российские военные заявили об опасном маневре MQ-9 Reaper рядом с Су-35 в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper американской коалиции в Сирии опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Игнасюк.

По его словам, инцидент произшел над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс. Игнасюк уточнил, что пилот российского самолета смог избежать столкновения, предприняв своевременные меры.

В Сирии дроны США Reaper опасно сблизились с российским Су-35

Помимо этого, за последние сутки в районе Эт-Танф, где размещаются силы коалиции, зафиксировано 12 случаев нарушений авиационных договоренностей: двумя истребителями F-15, двумя истребителями Rafale, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10.

Подобные инциденты происходят в Сирии регулярно. Так, 26 июня был аналогичный случай в районе Эс-Сухне. Центр по примирению враждующих сторон отмечает, что подобные маневры коалиции могут привести к опасным авиационным инцидентам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
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