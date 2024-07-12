Российские военные заявили об опасном маневре MQ-9 Reaper рядом с Су-35 в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper американской коалиции в Сирии опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Игнасюк.

По его словам, инцидент произшел над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс. Игнасюк уточнил, что пилот российского самолета смог избежать столкновения, предприняв своевременные меры.