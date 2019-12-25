Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил о патрулировании военной полицией РФ сирийских провинций Хасеке и Алеппо, передает РИА Новости.

По словам Боренкова, в Хасеке патрулирование прошло по маршруту Камышлы – Мабрук, Айн-Иса – Матуб, а в Алеппо по марштруту Аджами – Хафран, Аджами – Мешерфа.

Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.

Накануне политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин заявил, что Россия используют голод в качестве оружия войны на протяжении всего конфликта в Сирии с целью подчинения сирийцев правительству официального Дамаска.