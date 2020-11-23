Российские военные начнут разминирование территории Нагорного Карабаха
Отряды Международного противоминного центра Минобороны РФ займутся разминированием местности, дорог и объектов на территории Нагорного Карабаха.
Самолёты российской военно-транспортной авиации уже прибыли в Ереван, откуда военнослужащие и техника отправятся в столицу непризнанной республики Степанакерт, сообщает ТАСС.
В Армению доставлены более 100 военнослужащих, 13 единиц военной и специальной техники, в том числе комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортёры и бронеавтомобили, передает RT.
После прибытия в Карабах военнослужащие приступят к инженерной разведке и разминированию.
Российский президент Владимир Путин накануне высказался о территориальной принадлежности Карабаха. По его словам, с точки зрения международного права, Нагорный Карабах - территория Азербайджана.
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