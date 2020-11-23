Российские военные начнут разминирование территории Нагорного Карабаха

Отряды Международного противоминного центра Минобороны РФ займутся разминированием местности, дорог и объектов на территории Нагорного Карабаха.

Самолёты российской военно-транспортной авиации уже прибыли в Ереван, откуда военнослужащие и техника отправятся в столицу непризнанной республики Степанакерт, сообщает ТАСС.

В Армению доставлены более 100 военнослужащих, 13 единиц военной и специальной техники, в том числе комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортёры и бронеавтомобили, передает RT.

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После прибытия в Карабах военнослужащие приступят к инженерной разведке и разминированию.

Российский президент Владимир Путин накануне высказался о территориальной принадлежности Карабаха. По его словам, с точки зрения международного права, Нагорный Карабах - территория Азербайджана.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:МиротворцыНагорный Карабах
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