Российские ученые нашли тяжелые металлы в морских акваториях Египта

Российские ученые Лаборатории нейтронной физики Объединенный институт ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ) из Дубны совместно с коллегами из Египта обнаружили на нескольих участках прибрежных акваторий Средиземного и Красного морей превышение концентраций мышьяка, свинца, никеля, меди, цинка и других тяжелых металлов. Об этом в ОИЯИ сообщили «Газете.Ru».

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По данным специалистов, ученые изучили 131 пробу. Глава национальной группы Египта в ОИЯИ Ваеля Бадави отметил, что экологично-проблемными зонами оказались побережье вдоль озера Манзала и его западный прибрежный участок на выходе из озера Буруллус, а также устье Нила в Рас-эль-Баре и залив Абу-Кир в Средиземном море.

По словам руководителя ОИЯИ, в Красном море пиковые концентрации тяжелых металлов и токсинов нашли в Шарам-эль-Бахари, ​​в середине побережья, и ниже, к южной части Марса Хемира.

Ранее стало известно, что в Египте пляжи только 7% отелей, которые предлагают своим клиентам туроператоры России, оборудованы защитными сетками от акул, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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