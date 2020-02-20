Турция начала наступление в сирийском Идлибе
Турция начала военное наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Об этом проинформировал в Twitter журналист Чарльз Листер.
По его данным, операция проводится в населенном пункте Найраб, где ранее боевиками был сбит один из вертолетов ВВС Сирии. В направлении этого района направляется колонна турецкой военной техники, включая танки. В воздухе ведет удары артиллерия.
В операции кроме турецких военных принимает оппозиция. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Jazeera. На данный момент известно, что подбиты два танка сирийской армии, один Т-72 и одна боевая машина пехоты захвачены.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в любую минуту может отдать приказ о начале военной операции в сирийском Идлибе. По его словам, переговоры по этой проблеме не дали никаких результатов, который бы устроил Турцию. О том, как Россия отреагирует на военную операцию Турции в Сирии, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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