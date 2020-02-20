Турция начала наступление в сирийском Идлибе

Турция начала военное наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Об этом проинформировал в Twitter журналист Чарльз Листер.

По его данным, операция проводится в населенном пункте Найраб, где ранее боевиками был сбит один из вертолетов ВВС Сирии. В направлении этого района направляется колонна турецкой военной техники, включая танки. В воздухе ведет удары артиллерия.