Силы Украины и Великобритании провели тренировки в Черном море
Военно-морские силы Украины и Великобритании провели в северо-западной части Черного моря тренировки типа PASSEX. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.
«Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы в Facebook.
Помимо надводных боевых единиц, в учениях принял участие вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота. Тренировки проходили в течение двух дней в несколько этапов. Корабельно-катерная группа отработала маневрирование, организацию противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных судов условного противника.
Во время тренировок основное внимание уделили повышению совместимости и слаженности действий экипажей. Также в ходе учений личный состав отработал передачу грузов, ведение разведки, освещение морской обстановки в районах интенсивного движения гражданских судов, проведение поисково-спасательной операции.
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