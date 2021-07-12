Российские наблюдатели: выборы в Молдавии признаны состоявшимися
Организация парламентских выборов в Молдавии была на хорошем уровне, сообщает «Интерфакс».
Как сообщил глава российской группы наблюдателей, депутат Госдумы Ярослав Нилов, есть отдельные замечания, однако они не ставят под сомнения результаты. Как отметил депутат, у наблюдателей не возникло сомнений в легитимности волеизъявления. По словам Нилова, к такому же выводу пришли и наблюдатели от других стран СНГ.
По предварительным подсчетам, пропрезидентская партия «Действие и солидарность» лидирует на досрочных выборах в парламент Молдавии.
В рамках досрочных парламентских выборов действуют 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдавии и 150 участков в 36 странах.
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