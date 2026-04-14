Моряки в Ормузском проливе не могут вернуться домой из-за виз

Экипажи судов, застрявших в Ормузском проливе, не могут покинуть корабли и вернуться домой из-за закрытых маршрутов и проблем с оформлением виз. Об этом сообщил капитан одного из судов Раман Капур, его слова приводит RT.

По его словам, у многих моряков уже истек срок пребывания на борту, однако сменить экипаж и сойти на берег невозможно.

США заявили, что ход переговоров с Ираном зависит от статуса Ормузского пролива

Он пояснил, что морские пути остаются заблокированными, ряд аэропортов закрыт, а многие государства не выдают новые визы.

Капур также отметил, что судоходные компании не могут повлиять на ситуацию, поскольку ограничения носят международный характер, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI / EPA
