Российские миротворцы выставили семь постов в Карабахе

Отмечается, что пять постов выставлено совместно с азербайджанской стороной. При участии миротворцев РФ продолжается восстановление электричества и газоснабжения в населенных пунктах Карабаха, заявили в ведомстве.

С 19 сентября российский миротворческий контингент свернул восемь наблюдательных постов и 16 временных в Шушинском, Мартунинском, Аскеранском районах.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

