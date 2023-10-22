Российские миротворцы выставили семь постов в Карабахе
Российский миротворческий контингент выставил в Нагорном Карабахе семь постов для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что пять постов выставлено совместно с азербайджанской стороной. При участии миротворцев РФ продолжается восстановление электричества и газоснабжения в населенных пунктах Карабаха, заявили в ведомстве.
С 19 сентября российский миротворческий контингент свернул восемь наблюдательных постов и 16 временных в Шушинском, Мартунинском, Аскеранском районах.
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru