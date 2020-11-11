Российские миротворцы выдвинулись в Нагорный Карабах

Там отметили, что воинским колоннам предстоит проехать более 250 км и затем развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, передает RT.

Всего в зону конфликта планируется перебросить почти 2 тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники, сообщает Ura.ru.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

Накануне глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что не все довольны достигнутым компромиссом по Карабаху и не исключены провокации. Парламентарий пояснил, что радикалы Азербайджана хотели бы вернуть полный контроль над Карабахом, а армянские радикальные группы считают уступки азербайджанской стороне «предательством национальных интересов Армении».



