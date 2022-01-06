Российские миротворцы отправились в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Видео

Ранее стало известно, что на территорию республики направлены коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). От России в состав миротворцев вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Кроме того, в Казахстан прибудут военнослужащие из Армении, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана.

Отмечается, что передовые подразделения из состава миротворческого контингента РФ уже приступили к выполнению поставленных задач.

