Российские миротворцы эвакуировали 5000 жителей Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуировали порядка 5000 жителей Нагорного Карабаха в расположение миротворческого контингента. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Путин: Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе

Отмечается, что все люди обеспечены горячим питанием и местами для отдыха, а военные медики отряда специального назначения оказывают мирным жителям профессиональную медпомощь.

В Минобороны напомнили, что Азербайджан и Армения при помощи командования миротворческого контингента России договорились о полном прекращении боевых действий, обстановка круглосуточно отслеживается.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ЭвакуацияНагорный КарабахМиротворцы

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