Российские миротворцы эвакуировали 5000 жителей Нагорного Карабаха

Отмечается, что все люди обеспечены горячим питанием и местами для отдыха, а военные медики отряда специального назначения оказывают мирным жителям профессиональную медпомощь.

В Минобороны напомнили, что Азербайджан и Армения при помощи командования миротворческого контингента России договорились о полном прекращении боевых действий, обстановка круглосуточно отслеживается.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

