Российские миротворцы эвакуировали 5000 жителей Нагорного Карабаха
Российские миротворцы эвакуировали порядка 5000 жителей Нагорного Карабаха в расположение миротворческого контингента. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что все люди обеспечены горячим питанием и местами для отдыха, а военные медики отряда специального назначения оказывают мирным жителям профессиональную медпомощь.
В Минобороны напомнили, что Азербайджан и Армения при помощи командования миротворческого контингента России договорились о полном прекращении боевых действий, обстановка круглосуточно отслеживается.
Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru