Российские миротворцы эвакуировали 3154 человека в Карабахе
20 сентября 202319:08
С начала активных боевых действий в Карабахе российские миротворцы эвакуировали 3154 человека, сообщили в российском Минобороны.
Уточняется, что из общего числа эвакуированных - 1428 дети.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский миротворческий контингент осуществляет защиту мирного населения Нагорного Карабаха. Российский лидер отметил, что Россия находится «в постоянном контакте с властями» Армении, Азербайджана и непризнанной республики, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: дефицита топлива в России нет
- Российские миротворцы эвакуировали 3154 человека в Карабахе
- Зеленский назвал условия завершения конфликта на Украине
- Генсек ООН заявил о сомнениях по поводу возвращения России к зерновой сделке
- Семьям погибших при взрыве газа в доме в Балашихе выплатят по 1 млн рублей
- Более двух тысяч отдыхающих погибли летом на водоемах в России
- «Я жив и здоров»: Рамзан Кадыров развеял слухи об ухудшении здоровья
- Украина признала производителей станков Spinner и DMG Mori спонсорами войны
- Минобороны РФ: Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе
- Песков назвал Карабах внутренним делом Азербайджана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru