Российские миротворцы эвакуировали 3154 человека в Карабахе

Установлено местонахождение двух человек под завалами дома в Балашихе Кабмин РФ готов принять кардинальные меры на рынке топлива ЦБ выступил против предложений Минфина по валютному контролю Дефицит рабочей силы в стройотрасли к 2030 году может достичь 400 тысяч человек «Урал» по пенальти обыграл «Локомотив» в матче Кубка РФ