Российские миротворцы эвакуировали 3154 человека в Карабахе

С начала активных боевых действий в Карабахе российские миротворцы эвакуировали 3154 человека, сообщили в российском Минобороны.

Минобороны РФ: Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе

Уточняется, что из общего числа эвакуированных - 1428 дети.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский миротворческий контингент осуществляет защиту мирного населения Нагорного Карабаха. Российский лидер отметил, что Россия находится «в постоянном контакте с властями» Армении, Азербайджана и непризнанной республики, сообщает RT.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ЭвакуацияМиротворцыНагорный Карабах

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