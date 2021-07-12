Российские дипломаты встретились с задержанными россиянами Сапегой и Дудниковым

Пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев заявил, что от задержанных в Белоруссии российских граждан Софии Сапеги и Егора Дудникова не поступало жалоб на условия содержания и состояние здоровья, сообщает ТАСС.

По его словам, сотрудники российского посольства посетили Сапегу 2 и 9 июля, а с Егором Дудниковым 6 июля встретился консул.

Ранее в Белоруссии перевели под домашний арест основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу, которые были задержаны экстренного приземления в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, сообщает RT.

