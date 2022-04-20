Российские дипломаты и сотрудники торгпредства покинули Токио

Самолет авиакомпании «Россия» с дипломатами и сотрудниками торгового представительства РФ вылетел из Токио. Телеканал NHK провел прямую трансляцию из аэропорта Ханэда в японской столице.

Восемь российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Японии

До этого дипломатов проводили с территории посольства их коллеги и друзья. Так, посол РФ в Японии Михаил Галузин поблагодарил россиян за работу и назвал решение Токио о высылке сотрудников дипмиссии недружественным и политизированным. Покидающие Японию дипломаты автобусом выехали с территории диппредставительства под марш «Прощание славянки», отмечает телеканал «360».

Токио 8 апреля объявил о высылке восьми российских дипломатов и сотрудников торгпредства, напоминает РИА ФАН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объяснил это решение происходящим на Украине.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ДипломатыЯпония
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