Российские дипломаты и сотрудники торгпредства покинули Токио

До этого дипломатов проводили с территории посольства их коллеги и друзья. Так, посол РФ в Японии Михаил Галузин поблагодарил россиян за работу и назвал решение Токио о высылке сотрудников дипмиссии недружественным и политизированным. Покидающие Японию дипломаты автобусом выехали с территории диппредставительства под марш «Прощание славянки», отмечает телеканал «360».

Токио 8 апреля объявил о высылке восьми российских дипломатов и сотрудников торгпредства, напоминает РИА ФАН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объяснил это решение происходящим на Украине.

