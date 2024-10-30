Российская АНО «Диалог» намерена судиться с ФБР из-за фейков

Отмечается, что поводом для обращения стали распространяемые американским ведомством фейки о «Диалоге».

«Нашу команду обвинили во лжи... Первый фейк, который мы опровергнем на международном уровне, - будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США», - заключил гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Ранее суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за фейки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».