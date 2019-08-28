В США заподозрили Кремль в убийстве бывшего чеченского боевика в Германии
Американская газета The New York Times поставила убийство в центре Берлина в один ряд с отравлением Скрипалей в Солсбери. Подробнее в материале НСН.
Американская газета The New York Times пишет, что убийство участника чеченской войны Зелимхана Хангошвили в центре Берлина в пятницу, 23 августа мог совершить российский агент по поручению Кремля.
По данным свидетелей преступления, опубликованных в немецких СМИ, Хангошвили получил два выстрела в голову от велосипедиста, который затем скинул велосипед и пластиковый пакет в реку. Полиция арестовала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина, которого в СМИ назвали только как Вадим С. Также правоохранители достали со дна близлежащей реки предполагаемое оружие убийства, Глок 26, и велосипед.
NYT отмечает, что по данным знакомого с Хангошвили адвоката, убитый выходец из Чечни уже был жертвой двух покушений в Грузии и искал убежища в Германии.
«В 2006 году российское правительство узаконило убийства за границей людей, которые были признаны террористическими угрозами, возобновив практику советских времен. Кремль никогда не признавал использование полномочий, предоставленных законом, и отрицал конкретные обвинения, в том числе в попытках убить бывшего двойного агента Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического вещества в Великобритании в прошлом году. В Украине власти сообщали о ряде убийств и покушений на убийства, которые они приписывают Москве. В Германии г-н Хангошвили сказал близким друзьям и властям, что его имя находится в официальном розыске в Москве с 2002 года», — цитирует спецкор НСН публикацию NYT.
По данным российских СМИ, 41-летний Зелимхан Хангошвили во время второй чеченской кампании был полевым командиром и воевал на стороне Аслана Масхадова и главного чеченского боевика Шамиля Басаева. Хангошвили был известен, как сторонник повстанческой группировки «Эмират Кавказ». В 2008 году он собрал группу из 200 добровольцев, которые участвовали в боевых действиях на стороне Грузии во время грузино-осетинского конфликта.
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