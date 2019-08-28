В США заподозрили Кремль в убийстве бывшего чеченского боевика в Германии

NYT отмечает, что по данным знакомого с Хангошвили адвоката, убитый выходец из Чечни уже был жертвой двух покушений в Грузии и искал убежища в Германии.

«В 2006 году российское правительство узаконило убийства за границей людей, которые были признаны террористическими угрозами, возобновив практику советских времен. Кремль никогда не признавал использование полномочий, предоставленных законом, и отрицал конкретные обвинения, в том числе в попытках убить бывшего двойного агента Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического вещества в Великобритании в прошлом году. В Украине власти сообщали о ряде убийств и покушений на убийства, которые они приписывают Москве. В Германии г-н Хангошвили сказал близким друзьям и властям, что его имя находится в официальном розыске в Москве с 2002 года», — цитирует спецкор НСН публикацию NYT.

По данным российских СМИ, 41-летний Зелимхан Хангошвили во время второй чеченской кампании был полевым командиром и воевал на стороне Аслана Масхадова и главного чеченского боевика Шамиля Басаева. Хангошвили был известен, как сторонник повстанческой группировки «Эмират Кавказ». В 2008 году он собрал группу из 200 добровольцев, которые участвовали в боевых действиях на стороне Грузии во время грузино-осетинского конфликта.

