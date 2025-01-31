Роспотребнадзор сообщил о контроле над информацией о вспышке Эболы в Конго

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки Эбола в Конго, сообщило надзорное ведомство.

Отмечается, что случаи заболевания лихорадкой в африканской стране были зафиксированы с 10 по 22 января. По данным Роспотребнадзора, из 12 заразившихся восемь человек умерли.

«Информация о случаях заболевания, предполагаемо вызванного вирусом Эбола в Конго, находится на контроле специалистов Роспотребнадзора. Проводится постоянный мониторинг для исключения возможных эпидемиологических рисков», - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Танзании не подтвердились факты заболевания лихорадкой Магбург, о чем предупреждала Всемирная организация здравоохранения. Лабораторные анализы у всех, у кого заподозрили инфекцию, не подтвердили наличие вируса, передает «Радиоточка НСН».

