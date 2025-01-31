Роспотребнадзор сообщил о контроле над информацией о вспышке Эболы в Конго
Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки Эбола в Конго, сообщило надзорное ведомство.
Отмечается, что случаи заболевания лихорадкой в африканской стране были зафиксированы с 10 по 22 января. По данным Роспотребнадзора, из 12 заразившихся восемь человек умерли.
«Информация о случаях заболевания, предполагаемо вызванного вирусом Эбола в Конго, находится на контроле специалистов Роспотребнадзора. Проводится постоянный мониторинг для исключения возможных эпидемиологических рисков», - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Танзании не подтвердились факты заболевания лихорадкой Магбург, о чем предупреждала Всемирная организация здравоохранения. Лабораторные анализы у всех, у кого заподозрили инфекцию, не подтвердили наличие вируса, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России в 2024 году выросло число операций через СБП
- Трамп заявил, что вертолет летел слишком высоко перед столкновением в Вашингтоне
- Минюст объявил иноагентами журналиста Раевского и педагога Зицера
- Биржевые цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд
- В США нашли тело фигуристки Шишковой, погибшей в результате авиакатастрофы
- Роспотребнадзор сообщил о контроле над информацией о вспышке Эболы в Конго
- В Кунгуре число отравившихся шаурмой выросло до 32 человек
- Фицо: Словакия не будет останавливать энергопоставки на Украину
- СМИ: Следствие раскрыло имена троих задержанных фигурантов по делу главы «Фонбета»
- Чернышенко: Россия нарастит финансирование исследований в сфере ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru