Роскомнадзор намерен ограничиться штрафами в отношении Google

Административные штрафы в отношении Google - это "оптимальные меры" по воздействию на компанию в настоящий момент. Об этом журналистам заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

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При этом, как передает ТАСС, ведомство может скорректировать меры в том случае, если Google откажется следовать российскому законодательству. Липов отметил, что штрафы должны "дифференцировать ответственность".

По мнению главы ведомства, наказание деньгами является более эффективным, так как напрямую коррелирует с деятельностью людей, работающих "в этих соцсетях". Липов предположил, что у сотрудников компаний появляется "внутренний KPI ответственности".


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ШтрафыGoogleРоскомнадзор
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