Роскомнадзор намерен ограничиться штрафами в отношении Google

При этом, как передает ТАСС, ведомство может скорректировать меры в том случае, если Google откажется следовать российскому законодательству. Липов отметил, что штрафы должны "дифференцировать ответственность".

По мнению главы ведомства, наказание деньгами является более эффективным, так как напрямую коррелирует с деятельностью людей, работающих "в этих соцсетях". Липов предположил, что у сотрудников компаний появляется "внутренний KPI ответственности".



