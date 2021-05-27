Роскомнадзор намерен ограничиться штрафами в отношении Google
Административные штрафы в отношении Google - это "оптимальные меры" по воздействию на компанию в настоящий момент. Об этом журналистам заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
При этом, как передает ТАСС, ведомство может скорректировать меры в том случае, если Google откажется следовать российскому законодательству. Липов отметил, что штрафы должны "дифференцировать ответственность".
По мнению главы ведомства, наказание деньгами является более эффективным, так как напрямую коррелирует с деятельностью людей, работающих "в этих соцсетях". Липов предположил, что у сотрудников компаний появляется "внутренний KPI ответственности".
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