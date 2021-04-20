Роскомнадзор намерен добиваться у Instagram снятия ограничений на гимн РФ

В ведомстве уверены, что ролики попали под ограничения из-за "мнимого нарушения авторских прав". Там уточнили, что государственные символы не могут стать объектом авторских прав. Кроме того, в РКН назвали недопустимой блокировку подобных материалов.

Руководство Роскомнадзора уверено, что демонстрация государственной символики становится выражением патриотизма и уважения к своей стране. В ведомстве отметили, что подобные действия соцсетей оскорбляют россиян.

