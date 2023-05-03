«Росатом» запустил строительство третьего энергоблока АЭС в Египте
Церемония символической заливки первой партии бетона на третьем энергоблоке Атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте прошла при участии представителей «Росатома». Информацию об этом распространил инжиниринговый дивизион российской государственной корпорации – «Атомстройэкспорт».
Подчёркивается, что после этого начался основной этап строительство АЭС в Египте при участии российской стороны. Как уточняет RT, всего на «Эль-Дабаа» должно быть построено четыре энергоблока. Сейчас возводятся первые два.
По данным Минпромторга РФ, работы на египетской АЭС идут с опережением графика.
Ранее эксперт по радиационной безопасности Владимир Кузнецов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил «Росатом» в пиаре на западных ядерных отходах на фоне доставки урана из Франции в Россию.
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