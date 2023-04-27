Глава «Росатома» передал Турции сертификат на доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Передача состоялась в ходе торжественной церемонии доставки топлива на строящуюся в Турции АЭС «Аккую». Таким образом станция официально получила статус объекта ядерной энергетики, над ней подняли флаг мирного атома.

Разрешение на передачу сертификата Лихачеву дал президент РФ Владимир Путин, принимавший участие в мероприятии в формате видеоконференции.

«В добрый час! Пожалуйста, разрешаю», - сказал российский лидер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от имени турецкого народа и от себя лично поблагодарил Россию за содействие в строительстве АЭС «Аккую», сообщает RT.

