Рогозин: Санкции США ставят под угрозу работу МКС

Письмо было направлено Рогозиным еще в начале декабря, когда СМИ сообщили о готовящихся санкциях.

Накануне США ввели санкции в отношении 45 российских компаний. Они касаются ограничений на экспорт. В список вошли и предприятия «Роскосмоса».

Ранее посол России Анатолий Антонов прокомментировал введенные Америкой санкции, пишет «Свободная пресса».

