Рогозин: Санкции США ставят под угрозу работу МКС

Введение санкций против предприятий «Роскосмоса» ставит под угрозу будущее МКС. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации направил соответствующий запрос главе НАСА Джиму Брайденстайну в связи с введенными санкциями в отношении «Роскосмоса», передает РИА Новости.

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Письмо было направлено Рогозиным еще в начале декабря, когда СМИ сообщили о готовящихся санкциях.

Накануне США ввели санкции в отношении 45 российских компаний. Они касаются ограничений на экспорт. В список вошли и предприятия «Роскосмоса».

Ранее посол России Анатолий Антонов прокомментировал введенные Америкой санкции, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Санкции СШАДмитрий Рогозин
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