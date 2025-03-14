Рогов назвал решение ЕСПЧ по делу о трагедии в Одессе беспрецедентным
Решение Европейского суда по правам человека, который признал Украину виновной в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, является беспрецедентным, сообщает RT со ссылкой на заявление председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.
По его словам, таким образом, ЕСПЧ прямо указал на настоящего виновника событий в Одессе. Кроме того, такое решение является плохим знаком для украинского руководства, а Киеву придётся отвечать за свои действия не только перед своими гражданами и Россией, но и перед Западом.
Согласно решению суда, во время трагедии в Одессе 2 мая 2014 года украинские власти не приняли необходимых мер для спасения людей.
В событиях в Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали более 250. Никто до сих пор не был привлечён к ответственности за произошедшее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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