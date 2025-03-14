Рогов назвал решение ЕСПЧ по делу о трагедии в Одессе беспрецедентным

По его словам, таким образом, ЕСПЧ прямо указал на настоящего виновника событий в Одессе. Кроме того, такое решение является плохим знаком для украинского руководства, а Киеву придётся отвечать за свои действия не только перед своими гражданами и Россией, но и перед Западом.

Согласно решению суда, во время трагедии в Одессе 2 мая 2014 года украинские власти не приняли необходимых мер для спасения людей.

В событиях в Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали более 250. Никто до сих пор не был привлечён к ответственности за произошедшее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

