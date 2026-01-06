Roblox ввел для чатов обязательную верификацию возраста по биометрии

Подтверждение возраста обеспечивается с помощью технологии распознавания лица, либо с помощью удостоверения личности с фотографией. Затем игрок будет определён в одну из шести возрастных групп.

Отмечается, что некоторые данные пользователей в возрасте до 13 лет, в том числе, номер телефона и адрес электронной почты, будут скрыты.

Базуки рассказал, что процедуру верификации прошли уже десятки миллионов игроков по всему миру.

Ранее руководство платформы Roblox выразило готовность к сотрудничеству с российскими властями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

