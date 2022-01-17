РКН потребовал разблокировать страницу делегации РФ в Вене в Facebook
Роскомнадзор потребовал от компании Meta снять блокировку со страницы российской делегации на переговорах в Вене в социальной сети Facebook, сообщает телеканал «360».
Соответствующее обращение направлено владельцу соцсети. Также ведомство требует от компании объяснить причины ограничения в отношении страницы делегации РФ.
Напомним, социальная сеть Facebook поставила блокировку на официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Инцидент произошел 14 января. В связи с произошедшим делегация планирует обратиться к руководству ОБСЕ.
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