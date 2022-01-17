РКН потребовал разблокировать страницу делегации РФ в Вене в Facebook

По прогнозам ученых к 1 февраля число одновременно болеющих COVID-19 в России достигнет 1 млн человек Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Bloomberg: Байдена ждет плохая зима из-за рекордной инфляции, очередной вспышки коронавируса и напряженных отношений с Россией Принц Гарри решил подать судебный иск против правительства Великобритании