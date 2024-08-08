Риттер считает, что обыск в его доме связан с нарушением закона об иноагентах

Он считает, что федеральное правительство запугивает его.

По данным издания Times Union, в ходе следственных действий вынесли из дома Риттера «более двух десяток коробок».

Ранее стало известно, что агенты обыскивают и фотографируют автомобили, припаркованные у дома Риттера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

