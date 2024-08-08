Риттер считает, что обыск в его доме связан с нарушением закона об иноагентах

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск в его дома в связи с «опасениями» властей США по поводу нарушения им закона об иноагентах, сообщает РИА Новости.

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Он считает, что федеральное правительство запугивает его.

По данным издания Times Union, в ходе следственных действий вынесли из дома Риттера «более двух десяток коробок».

Ранее стало известно, что агенты обыскивают и фотографируют автомобили, припаркованные у дома Риттера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Бортко
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