РФПИ ответил Гватемале на претензии по «Спутнику V»
РФПИ прокомментировал претензии Гватемалы по «Спутнику V», сообщают РИА Новости. Представитель Российского фонда прямых инвестиций пообещал, что вакцина скоро будет доставлена в пункт назначения: один самолёт с препаратом должен прибыть в республику на этой неделе, ещё один борт – на следующей.
Ранее пресса сообщала, что Гватемала оплатила 16 млн доз российской вакцины, однако получила пока только 150 тысяч. Из-за этого республика попросила вернуть деньги за «Спутник V».
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