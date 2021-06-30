РФПИ ответил Гватемале на претензии по «Спутнику V»

РФПИ прокомментировал претензии Гватемалы по «Спутнику V», сообщают РИА Новости. Представитель Российского фонда прямых инвестиций пообещал, что вакцина скоро будет доставлена в пункт назначения: один самолёт с препаратом должен прибыть в республику на этой неделе, ещё один борт – на следующей.

Ранее пресса сообщала, что Гватемала оплатила 16 млн доз российской вакцины, однако получила пока только 150 тысяч. Из-за этого республика попросила вернуть деньги за «Спутник V».



