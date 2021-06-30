Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V»
Власти Гватемалы обратились за возвратом средств, выплаченных за российскую вакцину «Спутник V», из-за недостаточного объема поставок. Об этом парламенту страны сообщила министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес, пишет издание газета Prensa Libre.
Как утверждается в материале, Гватемала оплатила 50%, то есть почти $80 миллионов за 16 миллионов доз российской вакцины против коронавируса. Страна, однако, получила только 150 тысяч доз.
Флорес подчеркнула, что Минздрав Гватемалы ждёт ответа от Российского фонда прямых инвестиций в течение пяти дней, после чего может предпринять действия юридического характера.
При этом Гватемала согласна оплатить вакцину, но уже по факту поставки.
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