РФПИ начнет поставки вакцины «Спутник V» в Венгрию
22 января 202111:25
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной о поставке российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», передает RT слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Как сообщалось ранее, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину против коронавируса «Спутник V» по ускоренной процедуре.
Венгрия стала первой страной ЕС, где разрешили использование этой вакцины.
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22 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru