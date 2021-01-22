РФПИ начнет поставки вакцины «Спутник V» в Венгрию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной о поставке российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», передает RT слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Как сообщалось ранее, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину против коронавируса «Спутник V» по ускоренной процедуре.

Венгрия стала первой страной ЕС, где разрешили использование этой вакцины.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВенгрияВакцина
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