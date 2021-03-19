РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V» в Индии, сообщает РИА Новости.

В стране произведут 200 млн доз вакцины.

Как сообщалось ранее, в пятницу Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения. Неделю назад Минздрав Азербайджана одобрил применение в стране российской вакцины.

Как сообщалось ранее, большинство стран СНГ зарегистрировали вакцину «Спутник V», а Туркмения разрешила использование сразу двух российских препаратов для профилактики коронавируса («Спутник V» и «ЭпиВакКорона»). Семь из десяти стран СНГ — Белоруссия, Молдавия, Армения и четыре республики Центральной Азии — вслед за Россией выдали одобрение на экстренное использование «Спутника V». В шести из них препарат уже используется для вакцинации населения.

