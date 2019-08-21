РФ и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США

Внеочередное заседание по поводу ракетных разработок Соединенных Штатов Америки, выходящих за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проведёт в четверг, 22 августа Совет Безопасности ООН.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил ТАСС, что заседание состоится в открытом формате по запросу России и Китая. Как пишут «Дни.ру», встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в понедельник, 19 августа Пентагон сообщил об испытании крылатой ракеты наземного базирования с характеристиками, запрещенными ДРСМД. Испытания были проведены впервые после выхода Вашингтона из договора, который прекратил свое существование 2 августа.

Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, какие разработки на самом деле могли тестировать американцы и чем на это может ответить Россия.



