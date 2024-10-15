Режиссер фильма «Я, Робот» обвинил Маска в заимствовании образов

Алекс Пройас - режиссер голливудского фильма «Я, Робот», в котором главную роль исполни Уилл Смит, заявил в соцсети X, что американский миллиардер Илон Маск позаимствовал из его киноленты образы робота Optimus и автономных транспортных средств Cybercab и Robovan.

Илон Маск представил беспилотное роботакси от Tesla

«Эй, Илон, могу ли я вернуть свои идеи?» – написал кинематографист. Он сопроводил свой комментарий сравнением кадров из своего фильма с прототипами бизнесмена.

Ранее Национальный автосоюз заявил, что Маск «украл» идею роботакси у России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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