Режим КТО введен в Белоруссии

По его словам, вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных стран. Макей отметил, что сегодня никому нельзя верить, поэтому все эти меры необходимы для безопасности народа, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта».

Ранее глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что сомневается в профессионализме зарубежных спецслужб.

