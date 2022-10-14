Режим КТО введен в Белоруссии

Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии, сообщают «Известия» со ссылкой на министра иностранных дел республики Владимира Макейя.

В Совбезе Белоруссии пообещали «дать отпор» в случае нарушения госграницы страны

По его словам, вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных стран. Макей отметил, что сегодня никому нельзя верить, поэтому все эти меры необходимы для безопасности народа, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта».

Ранее глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что сомневается в профессионализме зарубежных спецслужб.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Белоруссия
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