В Белоруссии назвали фейками сообщения о подготовке ударов по Украине

На встрече с коллективом ОАО «Беларуськалий» он обсудил тему фейков и вбросов, и привёл в пример сообщения в СМИ, в которых, со ссылкой на разведку Украины говорится о сосредоточении группировки Вооруженных Сил возле госграницы, иранских дронах и подготовке ударов по украинской территории.

«Это абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных, в данном случае, коллег вызывает серьёзные сомнения», - отметил председатель КГБ.

Ранее Тертель заявил, что На Украине иностранными спецслужбами подготовлено до 300 боевиков с целью захвата одного из райцентров Белоруссии, сообщает RT.