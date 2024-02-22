Reuters: в США арестовали двух человек за содействие главе ВТБ Костину
Власти США арестовали двух человек за якобы содействие главе российского банка ВТБ Андрею Костину, пишет Reuters.
Агентство утверждает, что арестованные Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд являются помощниками банкира. Якобы они содействовали ему в обходе американских санкций.
Министерство финансов США обвиняет Костина в отмывании денег и нарушении санкций в рамках дела о принадлежащей банкиру, по версии Вашингтона, недвижимости в городе Аспен.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал санкции против российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и источников доходов экономики РФ. Вашингтон объявит о новых ограничениях 23 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru