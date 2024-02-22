Reuters: в США арестовали двух человек за содействие главе ВТБ Костину

Власти США арестовали двух человек за якобы содействие главе российского банка ВТБ Андрею Костину, пишет Reuters.

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Агентство утверждает, что арестованные Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд являются помощниками банкира. Якобы они содействовали ему в обходе американских санкций.

Министерство финансов США обвиняет Костина в отмывании денег и нарушении санкций в рамках дела о принадлежащей банкиру, по версии Вашингтона, недвижимости в городе Аспен.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал санкции против российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и источников доходов экономики РФ. Вашингтон объявит о новых ограничениях 23 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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