Reuters: в Китае не хватает людей, чтобы заполнить пустующие квартиры
Всего населения Китая в 1,4 миллиарда человек не хватит, чтобы заполнить пустующие квартиры, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на заместителя главы статистического ведомства Китая Хэ Кэна. Журналисты отметили, что в КНР возник серьезный кризис на рынке недвижимости.
По словам Кэна, в Китае может насчитываться пустующего жилья на три миллиарда человек. В августе 2023 года в стране было 648 миллионов квадратных метров нераспроданных квартир.
В беседе с «Радиоточкой НСН» главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин заявил, что россияне стали активнее покупать жилье в дружественных странах.
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